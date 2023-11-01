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        Ahlat'ta eğitim değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür başkanlığında, İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 14:30 Güncelleme: 01.11.2023 - 14:36
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        Ahlat'ta eğitim değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi
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        Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür başkanlığında, İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı yapıldı.

        Kaymakamlık toplantı salonundaki gerçekleşen toplantıda, kentteki eğitim durumu değerlendirildi, görüş alışverişinde bulunuldu.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Rafet Akgün, gazetecilere, ev sahipliğini yaptıkları toplantının verimli geçtiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Gür ve beraberindekiler daha sonra bilim sanat merkezi ve belediyeyi ziyaret etti.

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