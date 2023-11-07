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        Bitlis'te 2023-2024 Akademik Yılı Açılış ve Biniş Giyme Töreni düzenlendi

        Bitlis Eren Üniversitesinde (BEÜ) 2023-2024 Akademik Yılı Açılış ve Biniş Giyme Töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 19:19 Güncelleme: 07.11.2023 - 19:48
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        Bitlis'te 2023-2024 Akademik Yılı Açılış ve Biniş Giyme Töreni düzenlendi
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        Bitlis Eren Üniversitesinde (BEÜ) 2023-2024 Akademik Yılı Açılış ve Biniş Giyme Töreni gerçekleştirildi.

        BEÜ merkezi konferans salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, üniversitenin tanıtımının yapıldığı sineviyon izletildi.

        Törende konuşan Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, üniversitelerin, tüm dünyada gelişmenin ve kalkınmanın lokomotifi, bilginin ve bilimin üretim ile paylaşım merkezi olduğunu söyledi.

        Kentin en güzide kurumlarından biri olan BEÜ'nün birçok alanda ülkeye ve millete hizmet edecek gençleri yetiştirdiğini belirten Karaömeroğlu, "Üniversitemiz aynı zamanda değişik alanlarda yaptığı başarılı çalışmalarla ilin tanıtımına, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sağlıyor. Bu katkıların artarak devam edeceğine inanıyorum. Genç bir üniversite olmasına rağmen başarılı şekilde ve emin adımlarla yoluna devam etmektedir. Üniversitemizin gelişimine büyük katkısı olan başta Eren ailesi olmak üzere, tüm yöneticilerimize, akademik ve idari çalışanlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ise tüm uluslararası aktörlerin Filistin'de yaşanan soykırıma bir an önce "dur" demesini temenni etti.

        Üniversitenin gücünü ve başarısını şekillendiren öğretim üyelerine ve idari personele teşekkür eden Elmastaş, "Sizlerin azimli çalışmaları, üniversitemizin her geçen gün daha da büyümesini ve gelişmesini sağlamaktadır." dedi.

        Öğrencilerin üniversiteni en kıymetli varlığı olduğunu vurgulayan Elmastaş, "Eğitim hayatınızın bu döneminde bilgiye merakla yaklaşmanızı ve en iyisini başarmanızı diliyorum. Üniversite yaşamı sadece derslerle değil, aynı zamanda kişisel gelişimle de dolu bir serüven olacaktır. Gelişiminiz için ihtiyacınız olan tüm fırsatları size sunacağımızdan şüpheniz olmasın. 2023-2024 akademik yılında üniversitemizin hedefleri arasında, daha fazla araştırma ve inovasyon, uluslararası iş birlikleri ve topluma daha fazla katkı bulunuyor. Hep birlikte çalışarak bu hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum. Akademik yılın başarılarla dolu geçmesini diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak'ın ilk dersi verdiği programda, bir üst unvana terfi eden öğretim üyeleri için Biniş Giyme Töreni düzenlendi.

        Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

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