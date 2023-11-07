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        Kırsal bölgelerdeki öğrenciler Bitlis'in tarihi mekanlarını gezdi

        Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu ve eşi Filiz Karaömeroğlu tarafından başlatılan "İlimizi Tanıyalım Projesi" kapsamında kırsal bölgelerdeki öğrenciler, kent merkezi ve Ahlat ilçesinde tarihi mekanları gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 21:56 Güncelleme: 07.11.2023 - 22:03
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        Kırsal bölgelerdeki öğrenciler Bitlis'in tarihi mekanlarını gezdi
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        Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu ve eşi Filiz Karaömeroğlu tarafından başlatılan "İlimizi Tanıyalım Projesi" kapsamında kırsal bölgelerdeki öğrenciler, kent merkezi ve Ahlat ilçesinde tarihi mekanları gezdi.

        Kırsaldaki öğrencilerin Bitlis'i ve ilçelerini tanıması için hayata geçirilen proje kapsamında Mutki'den getirilen 25 öğrenci, öğretmenleri, Mutki Milli Eğitim Müdürü Murat Biçer ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü Abdullah Yüzer ile Vali Karaömeroğlu'nu ziyaret etti.

        Vali Karaömeroğlu ve eşi Filiz Karaömeroğlu, öğrencilerle yaş pasta kesti, sohbet etti.

        Öğrenciler, daha sonra rehber eşliğinde il merkezi ve Ahlat'taki tarihi mekanları gezerek bilgi aldı.

        Vali Karaömeroğlu, gazetecilere, kırsal kesimdeki dezavantajlı öğrenciler için başlattıkları "İlimizi Tanıyalım Projesi"nin açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Öğrencilerin proje kapsamında Bitlis'in tarihi yerlerini gezeceğini anlatan Karaömeroğlu, "Bu projeyle ilimizi tanımalarını, sosyalleşmelerini ve öz güvenlerinin artmasını sağlıyoruz. Bugün de Mutki'den gelen öğrencilerimizle ilk programı gerçekleştirdik. 15 gün arayla ilçelerimizin kırsalında yaşayan 25 kişilik öğrenci grubunu getirip ilimizi tanıtacağız. Bu çocuklarımız il dışına okumaya gittiklerinde Bitlis'imizin kültür elçileri olacaklar." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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