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        Bitlis'te tırın dorsesinde 76 düzensiz göçmen yakalandı

        Bitlis'te tırın dorsesine gizlenmiş Afgan uyruklu 76 düzensiz göçmen yakalandı, tırın sürücüsü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 15:11 Güncelleme: 22.01.2024 - 15:11
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        Bitlis'te tırın dorsesinde 76 düzensiz göçmen yakalandı
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        Bitlis'te tırın dorsesine gizlenmiş Afgan uyruklu 76 düzensiz göçmen yakalandı, tırın sürücüsü gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda dün, yol kontrol noktasında durdurulan tırın dorsesine gizlenmiş Afgan uyruklu 76 düzensiz göçmen yakalandı.

        Gözaltına alınan sürücü, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Göçmenler de sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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