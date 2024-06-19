Bitlis'te trafik kazasında ölen AK Parti Aydınlar Belde Başkanı Karamercan'ın cenazesi defnedildi
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu hayatını kaybeden AK Parti Aydınlar Belde Başkanı Tacettin Karamercan'ın cenazesi toprağa verildi.
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu hayatını kaybeden AK Parti Aydınlar Belde Başkanı Tacettin Karamercan'ın cenazesi toprağa verildi.
Selçuklu Mahallesi'nde dün, otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 62 yaşındaki Karamercan'ın cenazesi, Adilcevaz Onkoloji Hastanesinden alınarak Aydınlar Beldesi Merkez Camisi'ne getirildi.
Burada kılınan namazın ardından Karamercan'ın cenazesi, beldedeki mezarlığa götürülerek dualar eşliğinde defnedildi.
Cenazeye, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi, Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, Aydınlar Belde Belediye Başkanı İbrahim Ergün ve vatandaşlar katıldı.
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde dün, eski Aydınlar Belde Belediye Başkanı Mehmet Arif Tusun yönetimindeki 34 BFD 837 otomobil ile Mesut Bilici yönetimindeki 42 ASH 773 plakalı hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6'sı çocuk 11 kişi yaralanmıştı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan AK Parti Aydınlar Belde Başkanı Tacettin Karamercan, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
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