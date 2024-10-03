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        Fotoğraf tutkunları Bitlis'teki taş evleri görüntüledi

        Fotoğraf tutkunları, Bitlis'in Hizan ilçesindeki taş evleri ve doğal yaşamı görüntüledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 11:55 Güncelleme: 03.10.2024 - 12:14
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        Fotoğraf tutkunları Bitlis'teki taş evleri görüntüledi
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        Fotoğraf tutkunları, Bitlis'in Hizan ilçesindeki taş evleri ve doğal yaşamı görüntüledi.

        Uzuntaş köyünde uzun yıllar önce inşa edilen taş evler, doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

        Köyü ziyaret eden fotoğrafçılar, doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla dikkati çeken taş evleri görüntüledi.

        Fotoğrafçı Ömer Güler, taş evleri görmek için geldiğini belirterek, "Uzun yıllar önce yapılan taş evler halen doğallığını koruyor. Köye fotoğraf çekmek için geldik. Çok güzel bir yerdeyiz. Doğal görünümüyle sık sık ziyaret ediliyor." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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