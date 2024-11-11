Bitlisli üreticilerden alınan 192 ton 800 kilogram patates ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı

Bu kapsamda il ve ilçelerde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca (SYDV) Bitlisli üreticilerden 192 ton 800 patatesin satın alındığı bildirilen açıklamada, patateslerin SYDV görevlileri tarafından kentteki ihtiyaç sahibi ailelerin evine teslim edildiği aktarıldı.

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