Bitlis'te okullar arası güreş müsabakaları yapıldı
Bitlis'in Tatvan ilçesinde 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor Faaliyetleri programı kapsamında okullar arası güreş il birinciliği müsabakaları yapıldı.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor Faaliyetleri programı kapsamında okullar arası güreş il birinciliği müsabakaları yapıldı.
Tatvan Sporcu Fabrikası'nda düzenlenen müsabakalara, il genelindeki 15 okuldan 150 sporcu katıldı.
Çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda dereceye giren sporcular, Diyarbakır'da yapılacak bölge şampiyonasına katılmaya hak kazandı.
Tatvan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Ak, gazetecilere, okul sporları güreş il birinciliği müsabakalarının ilçelerinde yapıldığını söyledi.
Dereceye giren sporcuların 21-25 Aralık tarihlerinde Diyarbakır'da yapılacak bölge şampiyonasına katılacağını ifade eden Ak, "Sporcularımızın bölge şampiyonasında büyük başarı sağlayıp Türkiye şampiyonasına gitmelerini hedefliyoruz." dedi.
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