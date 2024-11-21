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        Tatvan'da "Yıldız Kızlar Voleybol İl Birinciliği Yarışması" yapıldı

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının 2024-2025 eğitim öğretim yılı okul spor faaliyet programında yer alan "Yıldız Kızlar Voleybol İl Birinciliği Yarışması" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 19:16 Güncelleme: 21.11.2024 - 19:21
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        Tatvan'da "Yıldız Kızlar Voleybol İl Birinciliği Yarışması" yapıldı
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        Bitlis'in Tatvan ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının 2024-2025 eğitim öğretim yılı okul spor faaliyet programında yer alan "Yıldız Kızlar Voleybol İl Birinciliği Yarışması" düzenlendi.

        Bitlis Gençlik ve Spor Müdürlüğünce Tatvan Sporcu Fabrikası'nda düzenlenen yarışmaya, il genelinden 5 okulun kız voleybol takımı katıldı.

        Yarışmada dereceye giren takımlar, belirlenecek tarihlerde bölge yarışmasına katılacak.

        Mutki ilçesine bağlı Kavakbaşı beldesindeki Yatılı Bölge Ortaokulu'nda (YBO) görev yapan beden eğitimi öğretmeni Furkan Gözgen, şehirlere nazaran köylerde imkanların kısıtlı olduğunu belirterek, "Buna rağmen öğrencilerimizle sosyal aktiviteler yapıyoruz. Bu yarışma için ön hazırlıklarımızı yaptık. Yarışmada il birinciliğini kazanarak bölge maçlarında ilimizi temsil etmeyi hedefliyoruz." dedi.

        İki antrenman yaparak maçlara katıldıklarını anlatan Kavakbaşı YBO öğrencilerinden Sevda Güneş de oynadıkları iki maçı kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

        Ahlat ilçesindeki Muzaffer İncesu Ortaokulu beden eğitimi öğretmeni Muhammed Kancura ise bir yıldır il birinciliği yarışmasına katılmak için öğrencileriyle hazırlık yaptıklarını belirtti.

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