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        Bitlis'te öğrencilere çevre konulu seminer verildi

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde Van Gölü Aktivistleri Derneğince öğrencilere "Çevre ve Van Gölü Havzası" konulu seminer verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 21:03 Güncelleme: 04.12.2024 - 21:09
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        Bitlis'te öğrencilere çevre konulu seminer verildi
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        Bitlis'in Tatvan ilçesinde Van Gölü Aktivistleri Derneğince öğrencilere "Çevre ve Van Gölü Havzası" konulu seminer verildi.

        Fen Lisesinde düzelenden seminerde Van Gölü'nün korunması, doğal su kaynakları, doğanın önemi, hayvan sevgisi ve çevre temizliği konularında bilgiler aktarıldı.

        Dernek Başkanı Dilruba Ercan, Van ve Bitlis'te iki yılda 130 okulda eğitim semineri düzenlediklerini söyledi.

        "Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı" kapsamında seminerleri düzenlediklerini belirten Ercan, şunları aktardı:

        "Van ve Bitlis'te Milli Eğitim Müdürlükleri ile yapmış olduğumuz protokol dahilinde okullarda eğitim vermekteyiz. Bu eğitimin amacı çevre temizliği, doğa ve tarihe saygı, çevreyi bilinçli olarak tanımak ve doğayı korumaktır. 130 okula ulaştık ve eğitimlerimiz devam etmekte. İlgi yoğun ve çocuklar meraklı. Katılan ve katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz."

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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