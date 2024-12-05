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        Adilcevaz'da "5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü" etkinliği

        Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde "5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 20:14 Güncelleme: 05.12.2024 - 20:48
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        Adilcevaz'da "5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü" etkinliği
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        Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde "5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü" etkinliği düzenlendi.

        Kaymakamlık ve İlçe Sağlık Müdürlüğünce Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün konferans salonunda program yapıldı.

        Kaymakam Nurhalil Özçelik, yaptığı konuşmada, kadına şiddete her zaman karşı olduklarını söyledi.

        Kadına karşı şiddetle mücadele kapsamında yıl boyu çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirten Özçelik, şunları kaydetti:

        "Kadınlara karşı şiddete sıfır tolerans. Kadınların temel hak ve özgürlüklerini ihlal eden ve bu haklara erişimi engelleyen her birey insanlık suçu işlemekte. Toplumda bu bilinç oluşana ve kadına karşı şiddet sona erene kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz."

        Programa, Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Gökhan Güzeltaş, AK Parti İlçe Başkanı Yunus Yaralı ve kadınlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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