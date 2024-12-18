Bitlis Belediyesi, atölyesinde üretim yaparak tasarruf sağlıyor

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, belediyeye ait teknik atölyede incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bitlis Belediyesi Teknik Atölyesi'ni (BİTEK) ziyaret eden Tanğlay, atölyenin üretim ve bakım-onarım çalışmalarını değerlendirdi.

Tanğlay, parklarda kullanılan oturma grupları, otobüs durakları, taksi durakları ve büfelerin yanı sıra, şehrin diğer ihtiyaçlarına yönelik mobilyaları belediyenin atölyesinde ürettiklerini belirtti.