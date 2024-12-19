Bitlis Belediyesinde yangın tatbikatı düzenlendi

Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, çalışanların ve vatandaşların güvenliğini en üst düzeyde sağlamayı amaçladıklarını belirterek, ekiplere teşekkür etti.

Yangından dolayı üst katlarda mahsur kalan 4 personelin kurtarılması için çalışma yürüten ekipler, yangını kontrol altına aldı.

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