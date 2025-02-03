Bitlis Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Kaya, görevine başladı

Gür ise Kaya'ya görevinin hayırlı olması dileğinde bulunarak, görev süresince birlikte mesai yaptığı kurum çalışanlarına teşekkür etti.

Kaya, kentte eğitim kalitesinin artırılması için azim ve kararlılıkla çalışacağını belirtti.

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