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        Bitlis Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Kaya, görevine başladı

        Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanan Vedat Kaya, görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 14:55 Güncelleme: 03.02.2025 - 15:07
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        Bitlis Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Kaya, görevine başladı
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        Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanan Vedat Kaya, görevine başladı.

        Makamda düzenlenen programda İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, görevini Kaya'ya devretti.

        Kaya, kentte eğitim kalitesinin artırılması için azim ve kararlılıkla çalışacağını belirtti.

        Gür ise Kaya'ya görevinin hayırlı olması dileğinde bulunarak, görev süresince birlikte mesai yaptığı kurum çalışanlarına teşekkür etti.

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