Bitlis'te iç organlarında uyuşturucu tespit edilen İran uyruklu 2 kişi tutuklandı

Bitlis'te mide ve bağırsaklarında 1 kilo 340 gram afyon sakızı tespit edilen İran uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, il merkezinde durdurulan yolcu otobüsündeki İran uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'ne götürülen şüphelilerin çekilen röntgen ve tomografi görüntülerinde, mide ve bağırsaklarında çok sayıda yabancı cisim bulunduğu tespit edildi.

Şüphelilerin yuttuğu 96 paketteki 1 kilo 340 gram afyon sakızı, tıbbi müdahale ile mide ve bağırsaklarından çıkarıldı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.