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        Bitlis'te iç organlarında uyuşturucu tespit edilen İran uyruklu 2 kişi tutuklandı

        Bitlis'te mide ve bağırsaklarında 1 kilo 340 gram afyon sakızı tespit edilen İran uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 11:00 Güncelleme: 18.02.2025 - 11:00
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        Bitlis'te iç organlarında uyuşturucu tespit edilen İran uyruklu 2 kişi tutuklandı
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        Bitlis'te mide ve bağırsaklarında 1 kilo 340 gram afyon sakızı tespit edilen İran uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda, il merkezinde durdurulan yolcu otobüsündeki İran uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'ne götürülen şüphelilerin çekilen röntgen ve tomografi görüntülerinde, mide ve bağırsaklarında çok sayıda yabancı cisim bulunduğu tespit edildi.

        Şüphelilerin yuttuğu 96 paketteki 1 kilo 340 gram afyon sakızı, tıbbi müdahale ile mide ve bağırsaklarından çıkarıldı.

        Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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