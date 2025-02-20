Bitlis'te tırla otobüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Bitlis'te tır ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Bitlis'te tır ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
İran uyruklu J.G'nin kullandığı 10 AB 585 plakalı tır, Bitlis-Tatvan karayolunun Üçyol mevkiinde, E.Ç. idaresindeki 65 BJ 359 plakalı Bestvan firmasına ait yolcu otobüsüne çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine, kaza yerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, otobüste hafif yaralanan 2 yolcu, Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
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