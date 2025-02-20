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        Bitlis'te tırla otobüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Bitlis'te tır ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 11:18 Güncelleme: 20.02.2025 - 11:51
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        Bitlis'te tırla otobüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Bitlis'te tır ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        İran uyruklu J.G'nin kullandığı 10 AB 585 plakalı tır, Bitlis-Tatvan karayolunun Üçyol mevkiinde, E.Ç. idaresindeki 65 BJ 359 plakalı Bestvan firmasına ait yolcu otobüsüne çarptı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine, kaza yerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, otobüste hafif yaralanan 2 yolcu, Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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