Yeşilay Bitlis Şubesi'nden sağlık çalışanlarına ziyaret

Yeşilay Bitlis Şube Başkanlığı Şube Operasyon Müdürü Selmin Köysu ve Kadın Komisyon Başkanı Mehtap Çiçek, kentteki sağlık kuruluşlarını ziyaret etti.

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