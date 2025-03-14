Yeşilay Bitlis Şubesi'nden sağlık çalışanlarına ziyaret
Yeşilay Bitlis Şubesi üyeleri, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.
Yeşilay Bitlis Şubesi üyeleri, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.
Yeşilay Bitlis Şube Başkanlığı Şube Operasyon Müdürü Selmin Köysu ve Kadın Komisyon Başkanı Mehtap Çiçek, kentteki sağlık kuruluşlarını ziyaret etti.
Sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayan Köysu ve Çiçek, onlara çiçek verdi, görevlerinde başarı diledi.
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