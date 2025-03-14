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        Yeşilay Bitlis Şubesi'nden sağlık çalışanlarına ziyaret

        Yeşilay Bitlis Şubesi üyeleri, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 20:23 Güncelleme: 14.03.2025 - 20:23
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        Yeşilay Bitlis Şubesi'nden sağlık çalışanlarına ziyaret
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        Yeşilay Bitlis Şubesi üyeleri, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

        Yeşilay Bitlis Şube Başkanlığı Şube Operasyon Müdürü Selmin Köysu ve Kadın Komisyon Başkanı Mehtap Çiçek, kentteki sağlık kuruluşlarını ziyaret etti.

        Sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayan Köysu ve Çiçek, onlara çiçek verdi, görevlerinde başarı diledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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