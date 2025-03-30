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        Ahlat'ta şehitlik ziyaret edildi

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 13:11 Güncelleme: 30.03.2025 - 13:25
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        Ahlat'ta şehitlik ziyaret edildi
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        Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi.

        Ahlat Şehitliği'nde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda dualar edildi.

        Kaymakam Batuhan Bingöl, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı, şehit ailelerinin bayramını kutladı.

        Programa kurum amirleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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