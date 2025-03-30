Ahlat'ta şehitlik ziyaret edildi
Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi.
Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi.
Ahlat Şehitliği'nde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda dualar edildi.
Kaymakam Batuhan Bingöl, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı, şehit ailelerinin bayramını kutladı.
Programa kurum amirleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.
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