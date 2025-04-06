Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'te badem fidanları toprakla buluşturuldu

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde, Vangölü Aktivistleri Derneğince fidan dikme etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 20:16 Güncelleme: 06.04.2025 - 20:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te badem fidanları toprakla buluşturuldu
        ABONE OL

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde, Vangölü Aktivistleri Derneğince fidan dikme etkinliği düzenlendi.

        Tatvan sahilinde yapılan etkinliğe katılan doğaseverler ve çocuklar, badem fidanları için yer kazdı.

        Fidanları toprakla buluşturan katılımcılar, diktikleri 100 badem fidanına daha sonra can suyu verdi.

        Vangölü Aktivistleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Özel, gazetecilere, fidan dikme etkinliklerinin Van Gölü'ne kıyısı olan tüm ilçelerde 10 gün boyunca devam edeceğini söyledi.

        Bugün eş zamanlı olarak Van'ın merkeziyle Erciş ilçesinde de fidanların toprakla buluşturulduğunu belirten Özel, şunları kaydetti:

        "Akdamar Adası'nda 19-20 Nisan'da düzenlenecek '3. Van Akdamar Adası Badem Çiçeği Festivali' kapsamında Bitlis'in Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ile Van'ın Erciş, Muradiye, Edremit ve Gevaş ilçelerinde 2 bin badem ağacını toprakla buluşturmayı hedefliyoruz. Bugünkü etkinliğimizde Tatvan'da 50 kişinin katılımıyla 100 badem ağacı fidanını toprakla buluşturduk. Dünyamızın yeşil kalmasını istiyoruz."

        Etkinliğe katılan Muazzez Piral ise Vangölü Aktivistleri Derneğinin organizasyonunda bir araya geldiklerini anlatarak, "Fidanlar dikerek dünyamızı güzelleştirebiliriz. Ağaçları ve doğayı korumamız gerekiyor. Güzel bir etkinlik oldu. Bu konuda herkesin duyarlı olması, doğayı koruması gerekiyor." dedi.

        Çocuklardan Şevval Ece de fidan dikmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AK Parti'den CHP lideri Özel'e cunta tepkisi
        AK Parti'den CHP lideri Özel'e cunta tepkisi
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        CHP'de olağanüstü kurultay günü!
        CHP'de olağanüstü kurultay günü!
        Komşular arasında silahlı kavga: 5 ölü, 6 yaralı
        Komşular arasında silahlı kavga: 5 ölü, 6 yaralı
        Bursaspor adım adım şampiyonluğa!
        Bursaspor adım adım şampiyonluğa!
        Yazı beklerken kış geldi
        Yazı beklerken kış geldi
        Errol Musk, oğlu Elon hakkında konuştu
        Errol Musk, oğlu Elon hakkında konuştu
        Deve paniği! Ezilme tehlikesi yaşandı
        Deve paniği! Ezilme tehlikesi yaşandı
        İngiltere'de "çay saati" nasıl doğdu?
        İngiltere'de "çay saati" nasıl doğdu?
        Papa uzun süre sonra ilk kez halkı selamladı
        Papa uzun süre sonra ilk kez halkı selamladı
        Para çok, jübile maçı yok
        Para çok, jübile maçı yok
        Korkunç görüntüler! Tutuklandı
        Korkunç görüntüler! Tutuklandı
        Hedefinde damat da varmış!
        Hedefinde damat da varmış!
        Dalgalar getirdi
        Dalgalar getirdi
        Twitter'dan BlueSky'a dijital göç
        Twitter'dan BlueSky'a dijital göç
        "Ferhunde hanım gelemedi biz geldik"
        "Ferhunde hanım gelemedi biz geldik"
        Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü
        Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü
        Gözaltı kararı bulunan Kaan Ketenci yakalandı
        Gözaltı kararı bulunan Kaan Ketenci yakalandı
        Yaşlandığınıza dair 4 tuhaf işaret
        Yaşlandığınıza dair 4 tuhaf işaret
        ABD'de Ukraynalılara "ülkeyi terk edin" mesajı
        ABD'de Ukraynalılara "ülkeyi terk edin" mesajı

        Benzer Haberler

        Bitlis'te ters laleler çiçek açmaya başladı
        Bitlis'te ters laleler çiçek açmaya başladı
        Güroymak Belediye Başkanı Mutlu, yaşlıları ziyaret etti
        Güroymak Belediye Başkanı Mutlu, yaşlıları ziyaret etti
        Bitlis'te sahipsiz köpekler belediyenin kurduğu merkezde korumaya alınıyor
        Bitlis'te sahipsiz köpekler belediyenin kurduğu merkezde korumaya alınıyor
        Bitlis Valisi Karakaya, Çocuk Evleri Sitesi'ndeki çocuklarla bayramlaştı
        Bitlis Valisi Karakaya, Çocuk Evleri Sitesi'ndeki çocuklarla bayramlaştı
        Bitlis Valisi Karakaya, bayram ziyaretlerinde bulundu
        Bitlis Valisi Karakaya, bayram ziyaretlerinde bulundu
        Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda bayram yoğunluğu
        Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda bayram yoğunluğu