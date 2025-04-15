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        Bitlis'te sosyal medyada silahlı fotoğraf paylaşan 4 şüpheli yakalandı

        Bitlis'te sosyal medya üzerinden silahlı fotoğraf paylaşımı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 11:08 Güncelleme: 15.04.2025 - 11:08
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        Bitlis'te sosyal medyada silahlı fotoğraf paylaşan 4 şüpheli yakalandı
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        Bitlis'te sosyal medya üzerinden silahlı fotoğraf paylaşımı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklama göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden silahlı fotoğraf paylaşanlara yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonlarda sosyal medya üzerinden silahlı fotoğraf paylaştıkları tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.

        Gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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