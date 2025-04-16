Ahlat'ta Turizm Haftası programı düzenlendi

Sektörün detayları, faaliyet alanları ve avantajları hakkında sunum yapılan programda Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Umut Güleryüz, konuşma yaptı.

Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda düzenlenen etkinlikte Ahlat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine turizmle ilgili bilgi verildi.

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