Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Ahlat'ta Turizm Haftası programı düzenlendi

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde Turizm Haftası kapsamında eğitim programı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 17:10 Güncelleme: 16.04.2025 - 17:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ahlat'ta Turizm Haftası programı düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde Turizm Haftası kapsamında eğitim programı düzenledi.

        Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda düzenlenen etkinlikte Ahlat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine turizmle ilgili bilgi verildi.

        Sektörün detayları, faaliyet alanları ve avantajları hakkında sunum yapılan programda Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Umut Güleryüz, konuşma yaptı.

        Programa, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sırrı Süreyya Önder yoğun bakımda
        Sırrı Süreyya Önder yoğun bakımda
        Yeni infaz düzenlemesi kapıda! Binlerce mahkuma erken tahliye yolu
        Yeni infaz düzenlemesi kapıda! Binlerce mahkuma erken tahliye yolu
        "Geçmiş olsun" mesajları
        "Geçmiş olsun" mesajları
        İlişkileri ortaya çıkmıştı: Kayınvalide ve damat tutuklandı
        İlişkileri ortaya çıkmıştı: Kayınvalide ve damat tutuklandı
        Kan donduran iddia! Anne, bebeğini 2.kattan atıp öldürdü!
        Kan donduran iddia! Anne, bebeğini 2.kattan atıp öldürdü!
        Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme!
        Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme!
        Kayıp gencin 1 yıl sonra cansız bedeni bulundu!
        Kayıp gencin 1 yıl sonra cansız bedeni bulundu!
        AB Komisyon Başkanı: Bildiğimiz Batı artık kalmadı
        AB Komisyon Başkanı: Bildiğimiz Batı artık kalmadı
        3 kişi ölmüştü! Kanlı düelloda sır perdesi aralandı!
        3 kişi ölmüştü! Kanlı düelloda sır perdesi aralandı!
        Aaron Boupendza hayatını kaybetti!
        Aaron Boupendza hayatını kaybetti!
        Fatma nine 95 yaşındaydı... Ölüm kuyusu!
        Fatma nine 95 yaşındaydı... Ölüm kuyusu!
        PlayStation'dan şok zam!
        PlayStation'dan şok zam!
        Tarkan'ın acı günü
        Tarkan'ın acı günü
        Şakir Paşa Ailesi'nin setinde yangın
        Şakir Paşa Ailesi'nin setinde yangın
        Dev pervane fabrikanın üzerine devrildi!
        Dev pervane fabrikanın üzerine devrildi!
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        Fenerbahçe'de hedef 7'de 7!
        Fenerbahçe'de hedef 7'de 7!
        Tavuk eti hormonal dengeyi bozdu mu? 'Erkekleri dişileştiriyor' iddialarına yanıt
        Tavuk eti hormonal dengeyi bozdu mu? 'Erkekleri dişileştiriyor' iddialarına yanıt
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Yapay zeka ile artık mümkün olan 5 şey!
        Yapay zeka ile artık mümkün olan 5 şey!

        Benzer Haberler

        Bitlis'te jandarma, 'inci kefali' denetiminde
        Bitlis'te jandarma, 'inci kefali' denetiminde
        Bitlis'te jandarma, inci kefalini korumak için çalışma başlattı
        Bitlis'te jandarma, inci kefalini korumak için çalışma başlattı
        "Ahlat'ın Gastronomi Kültürü ve Unutulmaya Yüz Tutmuş Yemekleri" söyleşisi...
        "Ahlat'ın Gastronomi Kültürü ve Unutulmaya Yüz Tutmuş Yemekleri" söyleşisi...
        Bitlis'te "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması" düzenlendi
        Bitlis'te "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması" düzenlendi
        Sosyal medyada silahlı fotoğraf paylaşanlara operasyon; 4 gözaltı
        Sosyal medyada silahlı fotoğraf paylaşanlara operasyon; 4 gözaltı
        Bitlis'te sosyal medyada silahlı fotoğraf paylaşan 4 şüpheli yakalandı
        Bitlis'te sosyal medyada silahlı fotoğraf paylaşan 4 şüpheli yakalandı