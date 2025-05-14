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        Bitlis'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Bitlis'te hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 14:19 Güncelleme: 14.05.2025 - 15:49
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        Bitlis'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Bitlis'te hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, dün gerçekleştirilen çalışmada hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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