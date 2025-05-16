Bitlis'te 20 engelli bir günlük askerlik sevinci yaşadı

Bitlis'te 20 engelli, bir günlüğüne askerlik yapmanın gururunu ve sevincini yaşadı.

İl Jandarma Komutanlığı'ndaki törende 20 engelli gence, görevli personel eşliğinde "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında üniformaları giydirildi.

Saygı duruşunda bulunulan ve İstiklal Marşı okunan törende halk oyunları gösterisi sunuldu.

Jandarma personeli eşliğinde yemin eden engelliler, bir günlüğüne askerlik yapmanın gururunu ve sevincini yaşadı.

Vali Ahmet Karakaya, törende yaptığı konuşmada, vatan sevgisinin engel tanımadığını söyledi.

Temsili askerlik yemin töreninin düzenlenmesinden mutluluk duyduğunu ifade eden Karakaya, şunları kaydetti:

"Bugün sadece üniforma giymekle kalmadınız aynı zamanda bu topraklar uğruna canını vermeye hazır olan milyonların ortak değerlerine, tarihine ve kutsal görevine de sahip çıktınız. Gözlerinizdeki kararlılık, yüreklerinizdeki cesaret bir kez daha gösteriyor ki bu milletin evlatlarının hiçbir engeli vatan sevgisinin önüne geçemez. Bu özel ve anlamlı gün vesilesiyle evlatları bu gururu yaşasınlar diye onları buraya teslim eden fedakar ailelerimize gönülden teşekkür ediyorum. Sizlerin sabrı, emeği ve sevgisi, evlatlarınızın bugün buradaki duruşuna ilham olmuştur. Kahraman Mehmetçiklerimiz, bugün ettiğiniz yemin sadece bir törenin değil, bir ömrün şerefidir."