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        Bitlis'te 20 engelli bir günlük askerlik sevinci yaşadı

        Bitlis'te 20 engelli, bir günlüğüne askerlik yapmanın gururunu ve sevincini yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 19:16 Güncelleme: 16.05.2025 - 19:16
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        Bitlis'te 20 engelli bir günlük askerlik sevinci yaşadı
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        Bitlis'te 20 engelli, bir günlüğüne askerlik yapmanın gururunu ve sevincini yaşadı.

        İl Jandarma Komutanlığı'ndaki törende 20 engelli gence, görevli personel eşliğinde "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında üniformaları giydirildi.

        Saygı duruşunda bulunulan ve İstiklal Marşı okunan törende halk oyunları gösterisi sunuldu.

        Jandarma personeli eşliğinde yemin eden engelliler, bir günlüğüne askerlik yapmanın gururunu ve sevincini yaşadı.

        Vali Ahmet Karakaya, törende yaptığı konuşmada, vatan sevgisinin engel tanımadığını söyledi.

        Temsili askerlik yemin töreninin düzenlenmesinden mutluluk duyduğunu ifade eden Karakaya, şunları kaydetti:

        "Bugün sadece üniforma giymekle kalmadınız aynı zamanda bu topraklar uğruna canını vermeye hazır olan milyonların ortak değerlerine, tarihine ve kutsal görevine de sahip çıktınız. Gözlerinizdeki kararlılık, yüreklerinizdeki cesaret bir kez daha gösteriyor ki bu milletin evlatlarının hiçbir engeli vatan sevgisinin önüne geçemez. Bu özel ve anlamlı gün vesilesiyle evlatları bu gururu yaşasınlar diye onları buraya teslim eden fedakar ailelerimize gönülden teşekkür ediyorum. Sizlerin sabrı, emeği ve sevgisi, evlatlarınızın bugün buradaki duruşuna ilham olmuştur. Kahraman Mehmetçiklerimiz, bugün ettiğiniz yemin sadece bir törenin değil, bir ömrün şerefidir."

        İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul ise askerliğin her Türk gencinin yapması gereken kutsal bir görev olduğunu ifade etti.

        Üniformalarını giyen özel bireylerin kutsal askerlik yemini ile birer asker olduklarını dile getiren Tombul, "Kısa da olsa kutsal askerlik görevini yapmanın gurur ve onurunu yaşatmaktan ve şanlı Türk ordusunun şerefli birer neferi olarak sizleri aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz. Değerli ailelerimiz, bugün kutsal askerlik hizmetini yerine getiren evlatlarınızın gözlerindeki pırıltıyı büyük bir memnuniyetle gözlemliyor ve bunun haklı gururunu yaşıyorsunuz." dedi.

        Askerlik künyeleri ve terhis belgeleri verilen engelliler, alanda kurulan stantları gezdi.

        Törene, Belediye Başkan Vekili Hasan Oruk, Adalet Komisyon Başkanı Cihat Ateş, Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, kurum amirleri, engellilerin aileleri ve jandarma personeli katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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