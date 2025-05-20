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        Ahlat'ta Müzeler Haftası kutlandı

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde "Müzeler Haftası" düzenlenen programla kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 13:33 Güncelleme: 20.05.2025 - 14:59
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        Ahlat'ta Müzeler Haftası kutlandı
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        Bitlis'in Ahlat ilçesinde "Müzeler Haftası" düzenlenen programla kutlandı.

        Ahlat Müze Müdürlüğünde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Müze Müdürü Mikail Ercek, genel müze tarihçesi ve müze çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Dr. Öğretim Üyesi Emre Günay'ın yaptığı sunumun ardından "Anadolu Kapısını Açan Malazgirt Savaşı" konulu belgesel izlendi.

        Öğrenciler tarafından çeşitli etkinlik ve gösterilerin yapıldığı programa, Kaymakam Batuhan Bingöl, Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, Ahlat Meslek Yüksekokulu Müdürü Harun Koçak ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Kartaler katıldı.

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        Galeri
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