Ahlat'ta Müzeler Haftası kutlandı

Öğrenciler tarafından çeşitli etkinlik ve gösterilerin yapıldığı programa, Kaymakam Batuhan Bingöl, Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, Ahlat Meslek Yüksekokulu Müdürü Harun Koçak ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Kartaler katıldı.

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