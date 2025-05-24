Bitlis'te 25 üniversite öğrencisine paraşüt eğitimi verildi

Bitlis Eren Üniversitesinin (BEÜ) Havacılık Kulübü'ndeki 25 öğrenci, "P2 Yamaç Paraşütü Temel Eğitimi" aldı.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) çerçevesinde desteklenen "Öğrenci Kulüplerinde Hayaller Gerçeğe Dönüşüyor Projesi" kapsamında gençlere, Erzincan Havacılık ve Doğa Sporları Kulübü ile Bitlis Yamaç Paraşütü Kulübü tarafından eğitim verildi.

Teorik eğitimlerin yanı sıra Nemrut Dağı eteğinde uygulamalı uçuş eğitimlerine katılan 25 öğrenciye katılım belgesi verildi. Bu öğrencilerden 4'ü de "Uluslararası P2 Yamaç Paraşütü Pilotu Sertifikası" almaya hak kazandı.

BEÜ Fen Edebiyat Fakültesi konferans salonundaki programda, eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilere katılım belgeleri ve sertifikaları takdim edildi.

- "Gençleri yamaç paraşütü ile tanıştırmak istiyoruz"

BEÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Bitlis Yamaç Paraşütü Kulübü Başkanı Prof. Dr. Nurullah Ulutaş, etkinliği Bitlis Yamaç Paraşütü Kulübü ve BEÜ Havacılık Kulübü işbirliğiyle düzenlediklerini söyledi.

"Üniversitemizin yerleşkesi üzerinde paramotor paraşüt gösterisi oldu. Şimdi burada öğrencilerimize yine değişik kurumlardan hocalarımızla tandem uçuşları yaptırıyoruz. Gençleri ve Bitlis halkımızı yamaç paraşütü ile tanıştırmak istiyoruz. Böylesi güzel bir manzarada, karşımızda Tatvan ve Van Gölü var, uçuşlar gerçekleştiriyoruz. Valilik başta olmak üzere etkinliği düzenlememize katkı sunanlara teşekkür ediyoruz. Bugünkü uçuşlara, Erzincan Havacılık ve Doğa Sporları Kulübü ile Türk Hava Kurumu eğitmenleri ile Tunceli'den gelen pilotlarımız büyük destek verdi."

Eren, "Şu anda Nemrut Dağı'nın eteklerinde Tatvan Gölü'ne doğru güzel bir uçuş yaptık. Uçuşlarımız devam ediyor. Bitlis'te yamaç paraşütü etkinliğini ilerletmek istiyoruz. Arkadaşlar katılım sağlarsa, yöneticilerimiz de bu spora güzel bir destek verirse bu sporu burada ilerletmek istiyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz. Herkesi gökyüzüne davet ediyoruz." diye konuştu.

Eğitime katılarak "P2 Pilotluk Sertifikası" almaya hak kazanan BEÜ Beslenme ve Diyetetik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Merve Beyazkuş da "P2 yamaç paraşütü pilotluk eğitimini Erzincan Havacılık ve Doğa Sporları Kulübü'nden aldık. Profesyonel bir ekip. Muhteşem bir eğitimde 7 uçuş gerçekleştirdim. Az önce de sekizinci uçuşumu yaptım. Çok mutluyum. Çok güzel bir şey." ifadesini kullandı.