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        Bitlis'te kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

        Bitlis'te kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 14:32 Güncelleme: 29.06.2025 - 14:32
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        Bitlis'te kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
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        Bitlis'te kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

        Bitlis-Tatvan kara yolu Küllüce köyü yakınlarındaki kavşakta otomobil ile kamyonet çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 3 kişi ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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