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        Bitlis merkezli organize suç örgütüne yönelik operasyonda 4 şüpheli tutuklandı

        Bitlis merkezli 6 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 10:32 Güncelleme: 14.07.2025 - 10:32
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        Bitlis merkezli organize suç örgütüne yönelik operasyonda 4 şüpheli tutuklandı
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        Bitlis merkezli 6 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Güroymak Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet" ve "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet" suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda Bitlis merkezli Muş, Malatya, Elazığ, Diyarbakır ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla, 6'sı da savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 2 tüfek, 5 ruhsatsız av tüfeği, tabanca, para sayma makinesi, dedektör, 2 hilti-karot parçası, çok sayıda fişek, kazma, kürek, balyoz, el tipi makara vinç ve çok sayıda harita ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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