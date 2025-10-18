Habertürk
Habertürk
        Hizan'da çıkan anız yangını söndürüldü

        Hizan'da çıkan anız yangını söndürüldü

        Bitlis'in Hizan ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2025 - 23:34 Güncelleme: 18.10.2025 - 23:37
        Hizan'da çıkan anız yangını söndürüldü
        Bitlis'in Hizan ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        İlçe merkezine 15kilometre uzaklıkta bulunan Yığınkaya köyünde henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.

        Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

