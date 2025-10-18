Hizan'da çıkan anız yangını söndürüldü
Bitlis'in Hizan ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İlçe merkezine 15kilometre uzaklıkta bulunan Yığınkaya köyünde henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.
Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
