Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'te yıl başından bu yana 5 bin öğrenciye trafik güvenliği eğitimi verildi

        Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, öğrencilere yönelik trafik güvenliği eğitimlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 10:20 Güncelleme: 22.10.2025 - 10:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te yıl başından bu yana 5 bin öğrenciye trafik güvenliği eğitimi verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, öğrencilere yönelik trafik güvenliği eğitimlerini sürdürüyor.

        İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında kent genelindeki okulları ziyaret eden trafik ekipleri, öğrencileri trafik güvenliği, trafik kuralları konusunda bilgilendiriyor.

        Eğitimlerin ardından öğrencilere sorular yönelten ekipler, doğru yanıt veren öğrencilere hediyeler veriyor, onları "trafik gönüllüsü" ilan ediyor.

        Yıl başından bu yana 5 bin öğrenciye eğitim veren ekipler, bu kapsamda Milli İrade İlkokulu'nda trafik güvenliği semineri düzenledi.

        Trafik kuralları, trafik işaretleri konularında katılımcılara bilgiler aktaran trafik polisleri, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

        Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdür Vekili Uğur Altuntaş, basın mensuplarına, eğitimlerin amacının trafikte sıfır can kaybı hedefi doğrultusunda farkındalık yaratmak olduğunu söyledi.

        Altuntaş, öğrencilerin trafik kurallarını daha iyi öğrenmesini, trafikte yaya olarak bulunurken ya da okula gidip gelirken can güvenliğini koruyacak şekilde hareket etmelerini sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

        Yıl başından bu yana kent genelindeki tüm ilçelerde 5 bin öğrenciye trafik güvenliği eğitimi verdiklerini ifade eden Altuntaş, şunları kaydetti:

        "Bu sayıyı İl Emniyet Müdürlüğümüzün ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün destekleriyle daha yukarıya taşıyacağımıza inanıyoruz. Amacımız, 2030 ve 2050 hedeflerine ulaşmak. Bu hedeflere ulaşırken, çocukların geleceğimiz olduğunu bilerek eğitimleri sürdürüyor, trafik kazalarını ve can kayıplarını en aza indirmeyi hedefliyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Louvre Müzesi soygununun maliyeti: 88 milyon avro
        Louvre Müzesi soygununun maliyeti: 88 milyon avro
        Dayı ile yeğeni bıçakları çekti! Kanlı düello!
        Dayı ile yeğeni bıçakları çekti! Kanlı düello!
        ABD-Çin ticaret savaşında 'nadir' cephe
        ABD-Çin ticaret savaşında 'nadir' cephe
        5 çocuğu yangında öldü... Cezası belli oldu!
        5 çocuğu yangında öldü... Cezası belli oldu!
        Polonya'da 2 çocuklu ailelere 'sıfır gelir vergisi' dönemi
        Polonya'da 2 çocuklu ailelere 'sıfır gelir vergisi' dönemi
        Anne oyuncağın içine ses kayıt cihazı koydu! Kâbus kreşe dava!
        Anne oyuncağın içine ses kayıt cihazı koydu! Kâbus kreşe dava!
        “Türkiye’yi tanıdıkça tekrar geliyorlar”
        “Türkiye’yi tanıdıkça tekrar geliyorlar”
        Emlak vergisine rayiç bedel üst sınırı geliyor
        Emlak vergisine rayiç bedel üst sınırı geliyor
        Devler Ligi'nde çılgın gece! 9 maçta 43 gol
        Devler Ligi'nde çılgın gece! 9 maçta 43 gol
        Yağmur müjdesi! Bu bölgelerde sağanak bekleniyor
        Yağmur müjdesi! Bu bölgelerde sağanak bekleniyor
        Estetikli oyuncuları eleştirdi
        Estetikli oyuncuları eleştirdi
        Almanya'da zorunlu askerlik tartışması
        Almanya'da zorunlu askerlik tartışması
        Kafeininizi nasıl alırdınız?
        Kafeininizi nasıl alırdınız?
        İşte özel sağlık sigortasında yeni dönemin detayları
        İşte özel sağlık sigortasında yeni dönemin detayları
        İstanbul'dan kulaç atmaya başladı! Türkiye'den İsveç'e...
        İstanbul'dan kulaç atmaya başladı! Türkiye'den İsveç'e...
        Aksaray’da akıl almaz hırsızlık girişimi
        Aksaray’da akıl almaz hırsızlık girişimi
        Lisans eğitimi 3 yıla iniyor
        Lisans eğitimi 3 yıla iniyor
        Okan Buruk'a kur güncellemesi!
        Okan Buruk'a kur güncellemesi!
        Yeni trafik kanunu: Ceza değil, toplumsal dönüşüm reformu
        Yeni trafik kanunu: Ceza değil, toplumsal dönüşüm reformu
        İşte F.Bahçe-Karagümrük maçının VAR kayıtları
        İşte F.Bahçe-Karagümrük maçının VAR kayıtları

        Benzer Haberler

        Bitlis merkezli 7 ildeki tefecilik operasyonunda 4 tutuklama
        Bitlis merkezli 7 ildeki tefecilik operasyonunda 4 tutuklama
        Bitlis merkezli 7 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda 4 şüpheli tutukla...
        Bitlis merkezli 7 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda 4 şüpheli tutukla...
        Kurbağa adamlardan Van Gölü'nde tekne batığına eğitim dalışı
        Kurbağa adamlardan Van Gölü'nde tekne batığına eğitim dalışı
        Bitlis'te görevli "kurbağa adamlar" ve deniz polisleri dalış ve tatbikatlar...
        Bitlis'te görevli "kurbağa adamlar" ve deniz polisleri dalış ve tatbikatlar...
        Hizan'da 19 Ekim Muhtarlar Günü Kutlandı
        Hizan'da 19 Ekim Muhtarlar Günü Kutlandı
        Bitlis'te Van Gölü manzaralı yamaç paraşütü heyecanı
        Bitlis'te Van Gölü manzaralı yamaç paraşütü heyecanı