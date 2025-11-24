Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'te sınıf öğretmeni "yenilikçi eğitim" yaklaşımıyla öğrencilerini geleceğe hazırlıyor

        BERFİN SİDAR AŞİT - Bitlis'te görev yapan sınıf öğretmeni Abdullah Selam Yardımcı, öğrencilerini kitap yazımından kısa film üretimine, oyunlaştırılmış öğretimden robotik kodlamaya kadar birçok alanda verdiği eğitimlerle geleceğe hazırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 11:16 Güncelleme: 24.11.2025 - 11:16
        Bitlis'te sınıf öğretmeni "yenilikçi eğitim" yaklaşımıyla öğrencilerini geleceğe hazırlıyor
        BERFİN SİDAR AŞİT - Bitlis'te görev yapan sınıf öğretmeni Abdullah Selam Yardımcı, öğrencilerini kitap yazımından kısa film üretimine, oyunlaştırılmış öğretimden robotik kodlamaya kadar birçok alanda verdiği eğitimlerle geleceğe hazırlıyor.

        Şehit Öğretmen Ergin Komut İlkokulu öğretmenlerinden Yardımcı, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğrencilerin yalnızca akademik değil, sosyal ve sanatsal alanlarda da desteklenmesi için farklı öğretim tekniklerini bir arada uyguluyor.

        Farklı alanlarda 7 dijital program kullanarak çocuklarla karakter tasarımı oluşturan ve bu çalışmaları kısa filme dönüştüren Yardımcı, bu yıl ikinci sınıfa giden öğrencileriyle hazırladığı kısa filmi sınıfta izlettirerek velilerin beğenisine sundu.

        Öğrencilerini robotik kodlamayla da tanıştıran Yardımcı, onlarla bluetooth bağlantısıyla telefondan kontrol edilebilen küçük bir araç tasarladı.

        Birinci sınıf sürecinde harf öğretimini klasik yöntemlerin dışına çıkarmaya çalışan Yardımcı, hazırladığı oyunlaştırılmış içeriklerle öğrenme aşamalarını eğlenceli hale getirdi.

        - "Öğrencilerime 'yaşayarak öğrenme' modelini aşılamaya çalışıyorum"

        Öğrencilerin evde tekrar yapabilmesi için dijital oyunlar da tasarlayan Yardımcı, AA muhabirine, yaptığı çalışmalarla öğrencilerin yazarlık, araştırma, sorgulama, düşünme ve üretme becerilerini geliştirmeye çalıştığını söyledi.

        Birinci sınıf sürecinde harf öğretimini klasik yöntemlerden çıkararak oyunlaştırılmış içeriklerle desteklediğini belirten Yardımcı, "Öğrencilerin evde tekrar yapabilmesi için tasarladığımız dijital oyunları veliler aracılığıyla çocuklara ulaştırıyoruz. Bu yöntemle öğrencilerin derse aktif katılımını artırdık." dedi.

        Eğitimin öğretmen, öğrenci ve veli işbirliğiyle yürütüldüğünde daha verimli sonuçların ortaya çıktığını vurgulayan Yardımcı, şunları kaydetti:

        "Yaklaşık bir yıldır aylık dergi çıkartıyoruz. Ayrıca öğrencilerimizin katkısıyla bir kitap hazırlayıp bastırdık. Bu çalışmalar sayesinde öğrencilerin yazma, araştırma, sorgulama, düşünme ve sentez yapma becerileri gelişiyor. Bastırdığımız kitap için velilere yönelik bir imza günü düzenledik. Öğrenciler, yazdıkları kitabı anne ve babaları için imzaladı. Veliler çocuklarının yazarlık becerilerini görünce hem gururlandılar hem de çok mutlu oldular. Öğrencilerimle 7 farklı dijital program kullanarak karakter tasarımları yaptık ve bu çalışmaları kısa filme dönüştürdük. Hazırlanan filmleri sınıfta velilere izlettik. Bu uygulama velilerin eğitim sürecine katılımını artırdı. Robotik kodlama alanında da çalışmalar yürütüyoruz. Bluetooth destekli, telefondan kontrol edilebilen küçük bir araç tasarladık. Öğrencilerime 'yaşayarak öğrenme' modelini aşılamaya çalışıyorum. Her gün bir sonraki gün için ne yapabilirim düşüncesiyle kendimi geliştirmeye çalışıyorum."

        - "Kolu alçıdayken bile okula gelerek eğitim verdi"

        Okul Müdürü Melican Yakın ise sınıf öğretmeni Yardımcı'nın çeşitli yöntem ve teknikler kullanarak dersleri öğrenciler için daha anlaşılır ve eğlenceli hale getirdiğini ifade etti.

        Yardımcı'nın ders konularını öğrencinin seviyesine göre anlattığını dile getiren Yakın, "Daha önce iki kez kolu kırıldı. Normalde uzun süre rapor alması gerekirken dersler aksamasın diye kolu alçıdayken bile okula gelerek eğitim verdi. Bu özverili çalışmalarından dolayı öğretmenimizle gurur duyuyoruz." diye konuştu.

        - "Robotik kodlamayı da öğrendik"

        İkinci sınıf öğrencisi Yusuf Açık da sınıflarında sadece ders kitabı üzerinden değil çeşitli etkinliklerle eğitim gördüklerini belirterek, "Kitap yazdık ve öğretmenimiz bu kitabı bastırarak çoğalttı. Ayrıca kendi filmimizi de hazırladık. Derslerimiz verimli ve eğlenceli geçiyor." dedi.

        Öğrencilerden Minelsu Armut, "Dergi hazırladık, kitap yazdık, film ve oyunlar tasarladık. Robotik kodlamayı da öğrendik. Öğretmenimize çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

