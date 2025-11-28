Hizan'da Gazze yararına kermes düzenlendi

Bitlis'in Hizan ilçesinde Gazze'ye yardım kermesi düzenlendi.

İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Şubesi iş birliğiyle Nur Camisi'nde gerçekleştirilen kermeste, vatandaşların evlerinde hazırladığı ürünler satışa sunuldu.

Kermese katılan İlçe Müftüsü Nihat Şahin, Filistin halkına destek olmak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Şahin, "Rabbim bu hayırlı işe gönlüyle, duasıyla ve emeğiyle katkı sunan herkesten razı olsun. Yapılan her destek mazlumların yarasına merhem, ümmetin birliğine güç olsun." dedi.