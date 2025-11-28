Habertürk
        Hizan'da Gazze yararına kermes düzenlendi

        Hizan'da Gazze yararına kermes düzenlendi

        Bitlis'in Hizan ilçesinde Gazze'ye yardım kermesi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 15:24 Güncelleme: 28.11.2025 - 15:24
        
        

        İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Şubesi iş birliğiyle Nur Camisi'nde gerçekleştirilen kermeste, vatandaşların evlerinde hazırladığı ürünler satışa sunuldu.

        Kermese katılan İlçe Müftüsü Nihat Şahin, Filistin halkına destek olmak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

        Emeği geçenlere teşekkür eden Şahin, "Rabbim bu hayırlı işe gönlüyle, duasıyla ve emeğiyle katkı sunan herkesten razı olsun. Yapılan her destek mazlumların yarasına merhem, ümmetin birliğine güç olsun." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

