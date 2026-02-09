Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri Haberleri

        Hizan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kaplan güven tazeledi

        Hizan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nda mevcut başkan Selami Kaplan, yeniden başkanlığa seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 10:19 Güncelleme: 09.02.2026 - 10:19
        Hizan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kaplan güven tazeledi
        Hizan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nda mevcut başkan Selami Kaplan, yeniden başkanlığa seçildi.


        Cumhuriyet İlkokulunda düzenlenen toplantıda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Faaliyet ve denetim raporlarının okunmasının ardından yapılan seçimde 491 oy kullanıldı.

        Delegelerden 4'ünün oyunun geçersiz sayıldığı seçimde 310 oy alan Kaplan, tekrar başkanlığa seçildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

