        Bitlis'te emniyet personelinin çocuklarına yönelik anasınıfı açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 20:24 Güncelleme: 18.02.2026 - 20:24
        Bitlis'te emniyet personelinin çocuklarına yönelik anasınıfı açıldı
        BİTLİS-Bitlis'te emniyet personeli çocuklarına yönelik anasınıfı hizmete başladı.

        Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Valilik himayesinde Milli Eğitim ve Emniyet müdürlükleri arasında protokol imzalandığı belirtildi.

        Bu kapsamda müdürlük binasında Ay Yıldız Anasınıfı'nın açıldığına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:


        "Görevlerini büyük bir fedakarlık ve özveriyle sürdüren personelimizin her zaman yanında olmaya devam ediyor, onların en kıymetlileri olan evlatları için güvenli, sıcak ve nitelikli bir eğitim ortamı sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklarımızın sevgi dolu bir ortamda, uzman eğitimciler eşliğinde gelişimlerini destekleyecek bu anlamlı iş birliğinin hayırlı olmasını diliyoruz. Birlikte daha güçlü, birlikte daha güvenliyiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

