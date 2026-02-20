Bitlis'te okullarda ramazan etkinlikleri yapıldı

Bitlis'te okullar, ramazan ayının manevi atmosferine uygun şekilde süslendi.



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "Maarifin Kalbinde Ramazan" temasıyla tüm illere gönderilen yazı doğrultusunda hayata geçirilen etkinlikler kapsamında okullarda düzenlemeler yapıldı.





İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, ramazanın çocukların kalbine ekilen bir iyilik tohumu olduğunu söyledi.



Ramazanın öğrencilerin yardımlaşma duygusunu güçlendirdiğini belirten Kaya, şunları kaydetti:



"Bu yıl Bitlis'in her sokağında ve her okulunda 'Maarif'in Kalbinde Ramazan' diyoruz. Sınıflarımızda duyulan Hacivat-Karagöz neşesi, hazırlanan yardım kolilerindeki gizli iyilikler, çocuklarımıza birlik olmayı öğretiyor. Bu güzel kültürümüzü sınıflarımıza taşıyan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyor, Bitlisli hemşehrilerimin ramazan sevincini paylaşıyorum."

