Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri Haberleri

        Bitlis'te okullarda ramazan etkinlikleri yapıldı

        Bitlis'te okullar, ramazan ayının manevi atmosferine uygun şekilde süslendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 10:04 Güncelleme: 20.02.2026 - 10:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te okullarda ramazan etkinlikleri yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bitlis'te okullar, ramazan ayının manevi atmosferine uygun şekilde süslendi.

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "Maarifin Kalbinde Ramazan" temasıyla tüm illere gönderilen yazı doğrultusunda hayata geçirilen etkinlikler kapsamında okullarda düzenlemeler yapıldı.


        İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, ramazanın çocukların kalbine ekilen bir iyilik tohumu olduğunu söyledi.

        Ramazanın öğrencilerin yardımlaşma duygusunu güçlendirdiğini belirten Kaya, şunları kaydetti:

        "Bu yıl Bitlis'in her sokağında ve her okulunda 'Maarif'in Kalbinde Ramazan' diyoruz. Sınıflarımızda duyulan Hacivat-Karagöz neşesi, hazırlanan yardım kolilerindeki gizli iyilikler, çocuklarımıza birlik olmayı öğretiyor. Bu güzel kültürümüzü sınıflarımıza taşıyan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyor, Bitlisli hemşehrilerimin ramazan sevincini paylaşıyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yasa dışı bahis operasyonu: 2 şirkete el konuldu
        Yasa dışı bahis operasyonu: 2 şirkete el konuldu
        Arjantin'de çalışma reformu yasa tasarısına protesto
        Arjantin'de çalışma reformu yasa tasarısına protesto
        İçişleri ve Adalet Bakan Yardımcıları değişti
        İçişleri ve Adalet Bakan Yardımcıları değişti
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Kardeşi, yengesi ve yeğeninin namazını kıldırdı! En zor görev!
        Kardeşi, yengesi ve yeğeninin namazını kıldırdı! En zor görev!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Trump'tan Pentagon'a UFO talimatı
        Trump'tan Pentagon'a UFO talimatı
        Samsunspor avantajı kaptı!
        Samsunspor avantajı kaptı!
        Nöbetten çıktı aracında cansız bulundu! Şüpheli ölüm!
        Nöbetten çıktı aracında cansız bulundu! Şüpheli ölüm!
        "Uyuşturucu maddeyi Telegram'dan sipariş verdim"
        "Uyuşturucu maddeyi Telegram'dan sipariş verdim"
        Mahya sanatı bakın nasıl başlamış!
        Mahya sanatı bakın nasıl başlamış!
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
        O tazminatı kimler alabilir?
        O tazminatı kimler alabilir?
        Fenerbahçe turu zora soktu!
        Fenerbahçe turu zora soktu!
        Oruç kas kütlesini nasıl etkiliyor?
        Oruç kas kütlesini nasıl etkiliyor?
        "Yıllardır bizi soyan ülkelere tarife koyma hakkım var"
        "Yıllardır bizi soyan ülkelere tarife koyma hakkım var"
        Eski prens serbest bırakıldı: Neler yaşandı?
        Eski prens serbest bırakıldı: Neler yaşandı?
        Hava sıcaklıkları artıyor; batıda lodos var, 3 il için yağmur uyarısı
        Hava sıcaklıkları artıyor; batıda lodos var, 3 il için yağmur uyarısı
        Domenico Tedesco: Mağlubiyeti hak ettik!
        Domenico Tedesco: Mağlubiyeti hak ettik!
        Devler peşinde!
        Devler peşinde!

        Benzer Haberler

        Bitlis'te şehit yakınları ve gaziler "Büyük Aile Sofrası"nda buluştu
        Bitlis'te şehit yakınları ve gaziler "Büyük Aile Sofrası"nda buluştu
        Prof. Dr. Elmastaş: "Kuraklık riski azaldı ama tasarruf şart"
        Prof. Dr. Elmastaş: "Kuraklık riski azaldı ama tasarruf şart"
        'Göl ekosistemlerini doğrudan besleyen akış henüz oluşmadı'
        'Göl ekosistemlerini doğrudan besleyen akış henüz oluşmadı'
        Bitlis Valisi Karakaya'dan ramazan mesajı
        Bitlis Valisi Karakaya'dan ramazan mesajı
        Emniyet personeli çocuklarına yönelik ana sınıfı açıldı
        Emniyet personeli çocuklarına yönelik ana sınıfı açıldı
        Bitlis'te emniyet personelinin çocuklarına yönelik anasınıfı açıldı
        Bitlis'te emniyet personelinin çocuklarına yönelik anasınıfı açıldı