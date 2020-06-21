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(Özel) Nemrut Krater Gölü’nün muhteşem manzarası havadan görüntülendi

İHA

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 2250 rakımdaki dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü özelliğine sahip Nemrut Krater Gölü'nün kendine hayran bırakan güzellikleri drone ile havadan görüntülendi.

(Özel) Nemrut Krater Gölü’nün muhteşem manzarası havadan görüntülendi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 2250 rakımdaki dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü özelliğine sahip Nemrut Krater Gölü’nün kendine hayran bırakan güzellikleri drone ile havadan görüntülendi.
Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği Nemrut Krater Gölü, doğal güzelliğiyle kendine hayran bırakıyor. Özellikle hafta sonları ağırladığı misafirlerine seyrine doyumsuz manzaralar sunan Nemrut Krater Gölü’nün bu güzellikleri drone ile havadan görüntülendi. Seyrine doyumsuz manzarası ve el değmemiş doğasıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakan Nemrut, görenleri etkiliyor. Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut'a gelen ziyaretçiler, kalderanın eşsiz manzarasını ve doğal güzelliklerini fotoğraflama imkanı buluyor. Doğal güzelliklerinin yanı sıra bünyesinde barındırdığı sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, kuş türleri ve biyoçeşitliliği ile her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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