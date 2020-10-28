29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Bitlis’in Hizan ilçesinde Cumhuriyetin 97. yıldönümü münasebeti çelenk sunma töreni düzenlendi.

Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen çelenk sunma törenine Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek ve Hizan Belediye Başkanı Cezail Aktaş, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Tarakcı, Tabur Komutanı Binbaşı Bahadır Seferoğlu, kurum müdürleri ve birim amirleri katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.