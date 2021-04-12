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Öğrencilerin eğitiminde kullanılacak tekne, TIR üzerinde okula getirildi

DHA

Öğrencilerin eğitiminde kullanılacak tekne, TIR üzerinde okula getirildi


Ceren KURTYE/BİTLİS-TATVAN,(DHA)-BİTLİS´in Tatvan ilçesinde uzun yıllar Van Gölü üzerinde hizmet veren ve atıl durumdaki balıkçı teknesi, Tatvan´daki Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi´nde eğitim amaçlı kullanılacak. Tekne TIR'a yüklenerek okul bahçesine getirildi. 
Ömrünü tamamlayan ve bir süre önce Tatvan Feribot İşletme Müdürlüğü iskelesine çekilen balıkçı teknesi, Tatvan Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Denizcilik Bölümü öğretmenleri ve okul idaresinin girişimleri sonucu hibe olarak olarak okula kazandırıldı. 25 ton ağırlığı, 15 metre uzunluğu ve 4 metre genişliği olan balıkçı teknesi, TIR'a yüklenerek 2,5 kilometre uzaklıktaki okula getirildi. Teknenin taşınması sırasında trafik ekipleri yolda tedbir alırken, elektrik ileti hatlarının zarar görmemesi için Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. ekipleri de çalışma yaptı. Teknenin yüklenmesi ve  taşınması yaklaşık 8 saat sürdü. 
Tatvan Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Fırat Kıranşal, hibe olarak aldıkları teknenin öğrencilerin eğitimine büyük katkı sunacağını belirterek, şöyle konuştu:
"Meslek dersi öğretmenlerimiz, feribot iskelesinde atıl durumda olan bir tekneyi hibe olarak alabileceğimizi söylediler. Bu konuda daha önceden görüşmeler yaptıklarını belirttiler. Bizler de okul yönetimi olarak bu tekneyi okul bahçesine getirerek öğrencilerin eğitimlerine katkıda bulunmak istedik. Öğrencilerimizin eğitimlerini geminin üzerinde yapabilmeleri için hazırlıklar yaptık ve yaptığımız işbirliği protokolü ile Van Gölü Feribot İşletmesi Müdürlüğü´nden bu tekneyi hibe olarak aldık. Teknenin taşınmasında sıkıntılar yaşamamak için emniyet müdürlüğü ve elektrik kurumundan destek istedik. Taşıma yaparken, trafik ekipleri karayolundaki güvenliği sağladı, elektrik kurumu ekipleri de caddelerdeki elektrik tellerinin altından kontrollü bir şekilde geçmemize yardımcı oldu. İş makineleri, TIR ve vinçlerle tekneyi okulumuzun bahçesine taşıdık. Çocuklarımız artık okulumuzun bahçesindeki teknenin üzerinde pratiklerini yaparak eğitimlerini sürdürecekler. Bu hem görsel açıdan buraya güzellik katacak, hem de öğrencilerimizin derse olan heyecanının arttıracaktır. Katkılarından dolayı kaymakamımıza, milli eğitim müdürlerimize, feribot işletmesine yetkililerine ve taşımada bize destek olan kurum amirlerine teşekkür ediyorum."
Okulun Denizcilik Bölümü Öğretmeni Muhammed Ali Yılmaz ise, "Tekneyi okulumuza uygulama eğitimi için getirdik. Gemicilik derslerinde öğrencilerimiz gerçek bir teknede uygulamalı dersler görecek ve aynı zamanda geminin kısımlarını öğrenecekler" dedi. Teknenin öncelikle temizlenerek paslardan arındırılacağı, tamir ve kaynak işlemlerinden sonra yeniden boyatılarak öğrencilerin uygulamalı denizcilik derslerinde kullanılacağı belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Bitlis Ceren KURTYE
2021-04-12 11:32:39

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