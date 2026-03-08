Canlı
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bitlis'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        İki otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 7 yaralı

        Bitlis'te iki otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 2'si çocuk 7 kişi, Bitlis Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan bir çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 06:02
        İki otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 7 yaralı
        Bitlis-Güroymak kara yolu organize sanayi bölgesi mevkisinde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz belirlenemeyen iki otomobil çarpıştı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine AFAD, trafik polisleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 2'si çocuk 7 kişi, Bitlis Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan bir çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Kaza sonrası otomobiller çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

        Fotoğraf: AA

        Diyarbakırda polisin "dur" ihtarına uymayan aday sürücüye 200 bin lira ceza uygulandı

        Diyarbakır'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsüne 200 bin lira ceza uygulandı.

