Bitlis'te trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Bitlis'te TIR ile otomobil çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı
Bitlis-Baykan kara yolunun Yenice köyü mevkisinde, plakası ve sürücüsünün ismi belirlenemeyen otomobil, TIR'la çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine, kaza yerine, 112 Acil Sağlık ve trafik polisleri sevk edildi.
Kazada yaralanan biri ağır iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ağır yaralanan kişi, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.