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        Haberler Gündem Güncel Bitlis'te yolcu otobüsü dereye düştü: Çok sayıda yaralı

        Bitlis'te yolcu otobüsü dereye düştü: Çok sayıda yaralı

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde kontrolden çıkan bir yolcu otobüsü dereye düştü. Kazada sürücü ile 6 yolcu yaralandı. Yolculardan Emrah Can, "Dereye düştük. Ön cam suya batmıştı. Camı kırarak dışarı çıktık" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 14:06 Güncelleme: 19.05.2024 - 14:06
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        Bitlis-Van kara yolunda yaklaşık 20 yolcunun bulunduğu otobüs, Yoncabaşı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak dereye düştü.

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        Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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        Ekipler ve yolcular tarafından otobüsten çıkarılan yaralı sürücü ile 6 yolcu, sağlık ekiplerince Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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        Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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        Tatvan Kaymakamı Remzi Demir ile Belediye Başkanı Mümin Erol da kaza yerine gelerek bilgi aldı.

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        Otobüsteki diğer yolcular da kaza yerine gelen başka bir otobüsle Van'a götürüldü.

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        Yolculardan Emrah Can, Tatvan'dan Van'a doğru gittiklerini belirterek, "Kavşaktan dönerken yağmur vardı. Sürücü de biraz süratliydi, karşıdan gelen araçla hakimiyeti kaybetti. Dereye düştük. Ön cam suya batmıştı. Camı kırarak dışarı çıktık." dedi.

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        #bitlis
        #yolcu otobüsü
        #trafik kazası
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