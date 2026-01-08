Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Bitlis'teki 'Deliklitaş' buz sarkıtlarıyla kaplandı

        Bitlis'teki 'Deliklitaş' buz sarkıtlarıyla kaplandı

        Bitlis'te karın ardından etkili olan dondurucu soğuk nedeniyle Deliklitaş'ta buz sarkıtları oluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 15:58 Güncelleme: 08.01.2026 - 15:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Deliklitaş' buz sarkıtlarıyla kaplandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bitlis'te yoğun karın ardından etkili olan dondurucu soğuklar, hayatı olumsuz etkiliyor.

        Bitlis-Diyarbakır kara yolunun 18. kilometresinde Deliklitaş olarak bilinen kayalık, soğuk hava nedeniyle buzla kaplandı.

        Deliklitaş, üzerinden metrelerce yükseklikten akan suların donmasıyla buzdan şelaleyi andıran görünüm dikkat çekiyor.

        Dondurucu soğuk nedeniyle uzun buz sarkıtlarının oluştuğu Deliklitaş, farklı bir güzelliğe büründü.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kocaeli'de devrilen forkliftin altında kalan işçi son yolculuğuna uğurlandı

        Kocaeli'de devrilen forkliftin altında kalan işçi son yolculuğuna uğurlandı. (İHA)

        #Deliklitaş
        #bitlis
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        En düşük emekli aylığına ilişkin teklif yarın TBMM'ye sunulacak
        En düşük emekli aylığına ilişkin teklif yarın TBMM'ye sunulacak
        Fenerbahçe tribün liderine saldırıdan Ay çetesi çıktı!
        Fenerbahçe tribün liderine saldırıdan Ay çetesi çıktı!
        Kalas otobüse saplandı! Çatı eve girdi! Fırtına feci vurdu!
        Kalas otobüse saplandı! Çatı eve girdi! Fırtına feci vurdu!
        AKOM'dan İstanbul için kuvvetli kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için kuvvetli kar uyarısı!
        Birçok ilde fırtına felaketi!
        Birçok ilde fırtına felaketi!
        Bugün tam 7'nci gün... Korkutan bekleyiş!
        Bugün tam 7'nci gün... Korkutan bekleyiş!
        Guendouzi, F.Bahçe için İstanbul'da!
        Guendouzi, F.Bahçe için İstanbul'da!
        "Fenerbahçe taraftarı ona aşık olacak!"
        "Fenerbahçe taraftarı ona aşık olacak!"
        Bakan Fidan: SDG teröre veda etmeli
        Bakan Fidan: SDG teröre veda etmeli
        Saldırganlar yakalandı
        Saldırganlar yakalandı
        100 milyar liralık yatırımın temeli atıldı
        100 milyar liralık yatırımın temeli atıldı
        Taciz şüphelisini önce dövüp teslim ettiler!
        Taciz şüphelisini önce dövüp teslim ettiler!
        Suriye ordusu Halep'te nokta operasyonlara başladı
        Suriye ordusu Halep'te nokta operasyonlara başladı
        "Suriye yardım isterse gerekli desteği sağlarız"
        "Suriye yardım isterse gerekli desteği sağlarız"
        Çipten sonra şimdi de Ram krizi! Bilgisayar almak lüks oldu!
        Çipten sonra şimdi de Ram krizi! Bilgisayar almak lüks oldu!
        Bir aile böyle yok oldu! Facia anı kamerada!
        Bir aile böyle yok oldu! Facia anı kamerada!
        Kupada elenen Mou'dan gece yarısı flaş karar!
        Kupada elenen Mou'dan gece yarısı flaş karar!
        Bulgaristan dijital göçebe vizesini başlattı
        Bulgaristan dijital göçebe vizesini başlattı
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi