Bitlis'teki 'Deliklitaş' buz sarkıtlarıyla kaplandı
Bitlis'te karın ardından etkili olan dondurucu soğuk nedeniyle Deliklitaş'ta buz sarkıtları oluştu
Bitlis'te yoğun karın ardından etkili olan dondurucu soğuklar, hayatı olumsuz etkiliyor.
Bitlis-Diyarbakır kara yolunun 18. kilometresinde Deliklitaş olarak bilinen kayalık, soğuk hava nedeniyle buzla kaplandı.
Deliklitaş, üzerinden metrelerce yükseklikten akan suların donmasıyla buzdan şelaleyi andıran görünüm dikkat çekiyor.
Dondurucu soğuk nedeniyle uzun buz sarkıtlarının oluştuğu Deliklitaş, farklı bir güzelliğe büründü.