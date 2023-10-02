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        Haberler Gündem Bitlis ve Adana'da korkutan deprem! 2 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Bitlis ve Adana'da korkutan deprem! İşte 2 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi 2 Ekim Pazartesi günü için yayınlandı. Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre 2 Ekim'in ilk saatlerinde Bitlis ve Adana'da deprem meydana geldi. İşte 2 Ekim 2023 Pazartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2023 - 07:49 Güncelleme: 02.10.2023 - 07:49
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        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi her gün güncelleniyor. Meydana gelen son dakika depremlerin merkez üssü, saati ve büyüklüğü AFAD ve Kandilli tarafından paylaşılıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından duyurulan verilere göre 2 Ekim Pazartesi günü Bitlis ve Adana'da deprem oldu. İşte 2 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile meydana gelen depremler...

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        BİTLİS VE ADANA'DA KORKUTAN DEPREM!

        Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre 2 Ekim Pazartesi günü saat 02:12'de Bitlis Adilcevaz'da 3.8 ve saat 03:43'te Adana Kozan'da 3.7 büyüklüğünde deprem oldu.

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        SON DEPREMLER LİSTESİ

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

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        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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