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Biyokimya taban puanları ve başarı sıralamaları 2019

YKS sonuçlarının açıklanmasından sonra binlerce öğrenci üniversitelerdeki en iyi bölümlerin taban puanlarını merak ediyor. Biz de sizler için üniversitedeki dört yıllık bölümlerden biri olan Biyokimya Bölümü'nün taban puanlarını ve başarı sıralamalarını araştırdık. İşte Biyokimya Bölümü 2019 taban puanları ve başarı sıralamaları...

Biyokimya taban puanları ve başarı sıralamaları 2019

ÖSYM'nin gece geç saatlerde açıkladığı YKS sonuçlarını öğrenen adaylar, üniversitedeki bölümleri araştırmaya başladılar. Biz de üniversite adaylarına bölüm seçmede ışık tutması için üniversitedeki dört yıllık bölümlerden biri olan Biyokimya Bölümü'nün taban puanlarını ve başarı sıralamalarını içeren bir haber hazırladık. İşte Biyokimya Bölümü 2019 taban puanları ve başarı sıralaması...

BİYOKİMYA BÖLÜMÜ TABAN PUANI VE BAŞARI SIRALAMASI 2019

Aşağıdaki tabloda Biyokimya Bölümü bulunan üniversitelerin 2018 yılındaki en düşük sıralama ve taban puanları verilmiştir. Biyokimya Bölümü'nü tercih etmek isteyen adayların sayısal puan türünden tercih yapmaları gerekir.

BİYOKİMYA BÖLÜMÜ BAŞARI SIRALAMALARI
ÜNİVERSİTETÜRFAKÜLTEBÖLÜMBURS/DİLPUAN TÜR.SIRATABAN PUAN
EGE ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Fen Fak.Biyokimya    SAY185259285,91875
SELÇUK ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Fen Fak.Biyokimya    SAY361959235,1107
IĞDIR ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Biyokimya    SAYDolmadıDolmadı
EGE ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Fen Fak.Biyokimya KKTC Uyruklu    SAYDolmadıDolmadı
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Biyokimya    SAYDolmadıDolmadı
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen Fak.Biyokimya    SAYDolmadıDolmadı
AVRASYA ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Fen-Ede. Fak.Biyokimya Burslu    SAYDolmadıDolmadı

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