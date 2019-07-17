ÖSYM'nin gece geç saatlerde açıkladığı YKS sonuçlarını öğrenen adaylar, üniversitedeki bölümleri araştırmaya başladılar. Biz de üniversite adaylarına bölüm seçmede ışık tutması için üniversitedeki dört yıllık bölümlerden biri olan Biyokimya Bölümü'nün taban puanlarını ve başarı sıralamalarını içeren bir haber hazırladık. İşte Biyokimya Bölümü 2019 taban puanları ve başarı sıralaması...
BİYOKİMYA BÖLÜMÜ TABAN PUANI VE BAŞARI SIRALAMASI 2019
Aşağıdaki tabloda Biyokimya Bölümü bulunan üniversitelerin 2018 yılındaki en düşük sıralama ve taban puanları verilmiştir. Biyokimya Bölümü'nü tercih etmek isteyen adayların sayısal puan türünden tercih yapmaları gerekir.
|BİYOKİMYA BÖLÜMÜ BAŞARI SIRALAMALARI
|ÜNİVERSİTE
|TÜR
|FAKÜLTE
|BÖLÜM
|BURS/DİL
|PUAN TÜR.
|SIRA
|TABAN PUAN
|EGE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen Fak.
|Biyokimya
|SAY
|185259
|285,91875
|SELÇUK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen Fak.
|Biyokimya
|SAY
|361959
|235,1107
|IĞDIR ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Biyokimya
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|EGE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen Fak.
|Biyokimya
|KKTC Uyruklu
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Biyokimya
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen Fak.
|Biyokimya
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|AVRASYA ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Biyokimya
|Burslu
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
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