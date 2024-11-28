Bizim Çocuklar, Dünya Kupası Avrupa elemelerinde 2. torbada yer alacak

ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası için Avrupa elemelerinde UEFA'ya bağlı ülkelerin yer alacağı torbalar belli oldu.

Türkiye, 13 Aralık Cuma günü Zürih'te gerçekleştirilecek 2026 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde 2. torbada yer alacak. Kura çekimi sonunda 12 grup belli olacak.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre Avrupa elemelerinde torbalar şöyle oluştu:

1. Torba: Fransa, İspanya, İngiltere, Portekiz, Hollanda, Belçika, İtalya, Almanya, Hırvatistan, İsviçre, Danimarka ve Avusturya

2. Torba: Ukrayna, İsveç, Türkiye, Galler, Macaristan, Sırbistan, Polonya, Romanya, Yunanistan, Slovakya, Çekya ve Norveç

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3. Torba: İskoçya, Slovenya, İrlanda Cumhuriyeti, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Gürcistan, Finlandiya, İzlanda, Kuzey İrlanda, Karadağ, Bosna-Hersek ve İsrail

4. Torba: Bulgaristan, Lüksemburg, Belarus, Kosova, Ermenistan, Kazakistan, Azerbaycan, Estonya, Güney Kıbrıs, Faroe Adaları, Letonya ve Litvanya

5. Torba: Moldova, Malta, Andorra, Cebelitarık, Lihtenştayn ve San Marino