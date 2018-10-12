Bizim Hikaye geçtiğimiz akşsm 42. bölümü ekrana geldi. Bebeklerin kaybıyla büyük yıkımın yaşandığı son bölümün ardından gözler, yeni bölümde yaşanacaklara çevrildi. 43. bölümle ilgili ipuçlarını taşıması beklenen Bizim Hikaye 43. bölüm fragmanı, dizinin izleyicileri tarafından araştırılıyor. Peki; Bizim Hikaye 43. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte cevabı...

BİZİM HİKAYE 42. BÖLÜM ÖZETİ

Bebeklerin kaybı herkesi darmadağın etmiş, Barış’a duyulan öfke ve nefretin üstüne kül bulutu örtmüştür. Bu durum Filiz’in Barış konusunda kafasının karışmasına neden olur. Giderek Barış’ın bir şeyler sakladığına dair olan inancı artmaya ve Barış’ı kurcalamaya başlar. Bu arada Barış’ın da Selim kıskançlığı artmaktadır. Onun bu şüphesine benzini dökecek kişi Nihal olacaktır. Bu arada Elibol'lar da korkulan gerçekleşmiş, Fikri ve çocuklar zengin evinden atılıp eve geri dönmüştür. Filiz bir yandan onlarla uğraşırken, Minibol’ların okul masrafı, Rahmet’in bir kez daha gelecek hayallerinden vazgeçmesine neden olur.

BİZİM HİKAYE 43. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bizim Hikaye 42. bölüm sonrası gözler gelecek bölümde yaşanacaklara çevrildi. Bebekler bulunabilecek mi? Filiz, Barış'la yeniden eski günlerine dönebilecek mi? Tüm soruların cevabı önümüzdeki bölümlerde. Peki; Bizim Hikaye 43. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hemen belirtelim ki; Bizim Hikaye 43. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

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