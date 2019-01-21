FOX TV ekranlarında yayınlanan Bizim Hikaye 54. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Hayranlarının üç hafta boyunca yeni bölümünü büyük bir sabırsızlıkla beklediği Bizim Hikaye'nin son bölümünde şaşkına çevirecek gelişmeler yaşanacak.

BİZİM HİKAYE 54. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Merve Barış'tan babasının bulunması için yardım istiyor fakat Barış oralı olmuyor. Öte yandan, Savaş'ın ölmediği kanıtlanmaya çalışılıyor.

BİZİM HİKAYE YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Barış’ın ölüm haberi bütün aileyi büyük bir acıya sürüklerken, Filiz’in düğün günün ertesinde yaslı bir dul olmaktan çok daha büyük bir sorunu vardır artık. Elibollar Nihal’in başlarına açacakları dertten kurtulmuşlardır belki ama şimdi Filiz’in onlara getirdiği yeni haberle mücadele etmek zorundadırlar. Herkes bu yeni sorunla kendi yöntemleriyle başa çıkmaya çalışırken, Filiz herkesi hayrete düşüren yepyeni bir çözümle karşılarına çıkar. Yeni hayatlarına alışmaya çalışan Elibollar’a hayatın ve Barış’ın ardında bıraktığı mirasın getireceği insanlar ise henüz tükenmemiştir.