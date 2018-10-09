Bizim Hikaye dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Bizim Hikaye oyuncuları kimler?
Bizim Hikaye, 42. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bizim Hikaye dizisinin başrollerinde Hazal Kaya, Burak Deniz gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Yapımını Med Yapım’ın yaptığı Bizim Hikaye dizisinin oyuncu kadrosu merak ediliyor. İşte Bizim Hikaye dizisine dair detaylar...
09.10.2018 - 14:51 | Güncelleme:
Bizim Hikaye dizisi 42. yeni bölümüyle Perşembe akşamı FOX TV'de izleyiciyle buluşacak. FOX TV'de Perşembe günü yayınlanacak olan Bizim Hikaye dizisinin oyuncuları merak ediliyor. Peki, Bizim Hikaye dizisinin oyuncuları kimler? İşte Bizim Hikaye dizisi oyuncuları ve 42. yeni bölüme dair detaylar...
Hazal Kaya (Filiz), Burak Deniz (Barış), Reha Özcan (Fikri), Yağız Can Konyalı (Rahmet), Nejat Uygur (Hikmet), Zeynep Selimoğlu (Kiraz), Alp Akar (Fikret), Ömer Sevgi (İsmet)
BİZİM HİKAYE SON BÖLÜM ÖZETİ
Hayatları bir kez daha aynı yerde kesişen Filiz’le Barış’ın dengeleri yerinden oynamaya başlar. Barış, Filiz'den biran önce uzaklaşması gerektiğinin farkındadır ama onu gördükçe verdiği kararı uygulamakta zorlanır. Onun kendine hakim olamaması, Filiz’in de kafasını karıştırmaya başlar. Filiz bir yandan kardeşleri için çabalarken, bir yandan da Barış’ın değişen hareketlerine anlam vermeye çalışır. Arkadaşlarının iyiliğini düşünen Tülay’la Çiçek de, Barış’ı oradan göndermenin fırsatını kollamaya başlar. Kardeşler cephesinde de işler kızışmaktadır. Filiz, Kiraz’la uğraşırken, Rahmet de Deniz’in tuzakları arasından sıyrılmaya çalışmaktadır. Ancak olay hiç beklemedikleri bir yerden patlar. Hiç kimse hayatlarının ortasına düşecek bombaya hazırlıklı değildir.
BİZİM HİKAYE DİZİSİNİN KONUSU
Şehrin yoksul semtlerinden birinde yaşam mücadelesi veren bir aile ve o ailenin adeta annesi haline gelmiş en büyük çocuğu Filiz’le başlar hikayemiz… Anneleri terk edip gittiğinden beri 5 küçük kardeşine bakan Filiz, alkolik babaları Fikri’ye rağmen ailesine sahip çıkar ve şikayet etmeden hayata sıkı sıkı tutunur. Filiz gibi kardeşleri de asla kasvete kapılmayan, başlarının çaresine bakmayı öğrenmiş, güçlü ve dik duran çocuklardır; Filiz’in bir küçüğü üstün zekalı Rahmet, onun bir küçüğü, şimdiden zorlu bir yasak aşk yaşayan Hikmet, onun bir küçüğü vicdanlı ve duygusal Kiraz, onun küçüğü Fikret ve en küçükleri 1.5 yaşındaki İsmet. Filiz bütün hayatını kardeşlerine adamış, en yakın arkadaşı ve komşusu Tülay’la dertleşen, günü birlik işlerden para kazanmaya çalışan, sorumlulukları kendinden büyük bir genç kızken birden hayatına yakışıklı ve karizmatik Barış girer. Bir anda çıkıp gelen bu esrarengiz genç adam, hem Filiz’in kalbini kazanıp hem de ailenin bir parçası olabilmek için elinden geleni yapacaktır.
Filiz’e ilk gördüğü anda aşık olan Barış onu etkileyebilmek için çabalarken, Filiz zorlu hayatında aşka yer olmadığını düşünür ve Barış’a karşı hissettiklerini inkar etmeye çalışır. Senelerdir Filiz’e aşık olan polis Memuru Cengiz’in korumacı tavrı da eklenince işler Barış’ın sandığı kadar kolay ilerlemez. Üstüne üstlük Barış’ın gizlediği kimliği ve esrarengiz yaşantısı da ilişkileri için bir tehlike oluşturur. Hayatını sadece içmeye ve kolay yoldan para kazanmaya adamış babaları Fikri’ye rağmen birbirlerine tutunup mutlu olmaya çalışan 6 kardeş ve Filiz’e aşık Barış’ın kesişen yolları herkesi yeni hikayelere götürecektir.
Senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt - Ebru Kocaoğlu - Verda Pars'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin yaptığı Bizim Hikaye dizisinin 42. yeni bölümü Perşembe akşamı saat 20.00'da FOX TV ekranlarında.
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