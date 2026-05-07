Bizim Hoca: Sıkıntı Yok filmi bu akşam sinemaseverlerle buluşuyor. Senaryosunu Şeyda Delibaşı'ın kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda Serkan Acar oturmaktadır. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler, Bizim Hoca: Sıkıntı Yok filminin konusu ve oyuncu kadrosunu mercek altına aldı. Peki, Bizim Hoca: Sıkıntı Yok filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Bizim Hoca: Sıkıntı Yok ne zaman çekildi? İşte detaylar...

BİZİM HOCA: SIKINTI YOK FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Feridun, Cahit ve Tamer, milli piyangoyu kazandıktan sonra köy halkına yardım etmiş ve Feridun hayatının aşkıyla evlenmeye karar vermiştir. Ancak düğün günü Trabzon’da yollar Rum Ortodoks Patriği'nin ziyareti nedeniyle kapatılınca, gelin alma törenine gidemeyen ekip alternatif yollar ararken birbirinden komik ve zorlu maceralara sürüklenir.

BİZİM HOCA: SIKINTI YOK FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Seymen Aydın

Alay Cihan

Onur Dilber

Ufuk Özdemir

Ümit Beste Kargın