Fenerbahçe'de yeni teknik direktör konusunda çalışmalar sürerken geçtiğimiz haftalarda Nenad Bjelica ismi gündeme gelmişti. Nenad Bjelica isminin gündeme gelmesinin ardından hakkında bir sürü iddia ortaya atılırken Hırvat teknik adamın Fenerbahçe'ye çok yakın olduğu iddia edilmişti.

Fakat son yaşanan gelişmeler durumun tam olarak böyle olmadığını ortaya koyuyor. Hırvatistan'da yayın yapan "SATA24" gazetesi, Fenerbahçe-Bjelica flörtüyle ilgili bir haber yaparken bu haberde Türk medyasının yazdıklarının aksi bir durum olduğunu belirtti. Haberin sahibi gazeteci Antonio Bevanda, Türk medyasına göre Bjelica'nın Fenerbahçe'nin bir adım ötesinde olduğunu iddia etmesine karşılık görüşmelerin tıkandığını belirtti.

Haberde ayrıca Bjelica'dan da bir demeç yer alırken bu ifade oldukça dikkat çekiciydi. Bjelica yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz hafta Türk kulübünün liderleriyle bir görüşme gerçekleştirdim" diyerek görüşmelere başladığını itiraf etti. Fakat açıklamanın devamında bu görüşmenin üzerine herhangi bir gelişme olmadığını da ekleyen Bjelica, "Şu an için söyleyecek bir şeyim yok. O günden bu yana Fenerbahçe'den hiç kimse benimle irtibat kurmadı" diyerek durumu ortaya koydu.

Bjelica ile ilgili Stjepan Tomas'ın olumsuz açıklamalarından sonra kendisinin de bu şekilde demeç vermesi Fenerbahçe-Bjelica ilişkisinde şimdilik mutlu sona yakın bir durum olmadığını ortaya koydu.