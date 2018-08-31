Bkm filmi Bücür'ün 3 kafadarı bir çuvalda

Umut’un (Berat Efe Parlar) ailesini bulmasına yardım etmek için kolları sıvayan Özge (Seren Şirince) ve Evsiz (Taner Barlas) saklanmak için harika bir yer buldu!

Balat’ta gerçekleşen çekimler sırasında bir kağıt toplama çuvalına giren üçlü eğlenirken objektiflere böyle poz verdi. Filmde Berat Efe Parlar’ın yanı sıra Seren Şirince, Seçkin Özdemir, Taner Barlas, Hamdi Kahraman, Ali Rıza Tanyeli ve Durul Bazan rol alıyor.

Filmin görüntü yönetmeni ise Vedat Özdemir. Yönetmen koltuğunda da Umut Kırca oturuyor.



Cin gibi zamane çocuklarının filmi “Bücür” 21 Eylül’de tüm Türkiye’yi birbirine katmaya geliyor!

Künye:

Yapımcı: BKM – Necati Akpınar

Yönetmen: Umut Kırca

Senaryo: Yaşar Arak ve Ömer Pınar

Görüntü Yönetmeni: Vedat Özdemir

Oyuncular: Berat Efe Parlar, Seren Şirince, Seçkin Özdemir, Taner Barlas, Hamdi Kahraman, Ali Rıza Tanyeli, Durul Bazan, Ümit Erdim ve Dolunay Soysert